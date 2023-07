Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a reprezentat un investitor străin în România, ca parte vătămată, păgubit cu peste 6 milioane de Euro de o grupare suspectă de înșelăciune în România. Investitorul a vândut cereale și peste 80 de autoturisme noi către o grupare suspectă de înșelăciune și a primit în schimb bilete la ordin avalizate și fără acoperire. S-a demarat o acțiune de preluare și reposesie a bunurilor și restituirea acestora către persoana vătămată, respectiv investitorul străin în România. În acest sens, colaborarea cu organele statului a fost unul din punctele cheie ale acțiunii, atât DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism) cât și Poliția Română fiind implicați activ în această activitate. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept penal, infracțiuni economice, reposesie, percheziții și înșelăciune în România, care vă poate oferi asistență și reprezentare în procedura de percheziție, preluarea și reposesia bunurilor și întoarcerea acestora în patrimoniul persoanei vătămate.

Asistența juridică a constat în analiza situației și propunerea soluției optime pentru clientul investitor străin, parte vătămată într-un dosar penal în România. Au fost necesare numeroase discuții cu procuratura din România și stabilirea în detaliu a acțiunii de recuperare a autoturismelor, investitorul străin în România, reprezentat de către Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații reușind să își recupereze cu succes peste 80 de autoturisme cu ajutorul organelor statului. Pentru a se ajunge la acest rezultat, a fost necesară efectuarea de percheziții împreună cu procurorii DIICOT în peste 23 de locații din circumscripția București și a județului Ilfov. Fiind deja emise mandate de aducere pe numele suspecților, vor avea loc audieri în perioada imediat următoare.

„A fost o operațiune juridică complexă, în care au fost implicați avocații noștrii specializati în drept penal, reposesie bunuri și infracțiuni economice. Am asistat clientul nostru în cadrul operațiunilor speciale de reposesie a celor 80 de autoturisme, acestea fiind restituite clientului nostru și mulțumim autorităților române pentru promptitudine și suport.”, a declarat Drd. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societății de Avocatură Pavel, Margarit și Asociații.

Acțiunea a fost desfasurată în mai multe locații pe raza Județului Ilfov, unde se aflau depozitate un număr de peste 80 de autoturime de teren marca Isuzu, obiectul unui dosar penal, în care se verifică existența unui grup criminal organizat. A fost o actiune amplă, realizată cu succes, împreună cu DIICOT și Poliția Română. Din partea Pavel, Mărgărit și Asociații, activitatea a fost coordonată de către Dl. Av. Partener Dr. Nicolae Mărgărit.

Avocații parteneri ai societății Pavel, Mărgărit și Asociații sunt membrii ai Asociației Criminaliștilor din România, ai Asociației Române de Drept Penal și au o activitate de cercetare științifică recunoscută la nivel național și internațional în dreptul penal și procedură penală.

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută la nivel international pentru profesionalismul avocaților specializați în drept penal, infracțiuni economice, procedura de percheziție, preluarea și reposesia bunurilor, oferind servicii juridice de înaltă calitate în legătură cu acțiunile penale și infracțiuni economice în România.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.com.