În municipiul Fălticeni se va construi primul bloc din județul Suceava dintr-o nouă generație de clădiri eficiente energetic. Primarul Cătălin Coman a precizat că municipalitatea a semnat contractul de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții „Construirea de locuințe NZEB plus pentru tineri în Municipiul Fălticeni”, componenta C10, I.2 – Construirea de locuințe NZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, cu finanțare europeană prin PNRR. Cătălin Coman a precizat că lucrările vor începe în acest an, iar valoarea investiției este de 12,262 de milioane de lei cu tot cu TVA.

El a spus că pentru această investiție a fost demarată licitația pentru execuția lucrărilor. „Acest obiectiv de investiții vine ca urmare a preocupării Primăriei Fălticeni de a spori accesul la locuințe de calitate pentru specialiștii din sănătate și învățământ astfel încât orașul Fălticeni să devină atractiv pentru populația tânără. Prin construirea acestui bloc vom oferi oferirea unor condiții de trai moderne si cu un consum foarte redus de energie. Complementar acestui proiect, Municipiul Fălticeni se află într-un proces permanent de modernizare a infrastructurii educaționale care va deservi familiile vulnerabile cu copii și care vor fi deservite de această investiție”, a arătat primarul din Fălticeni.

El a arătat că noul bloc va foi construit în apropierea sediului APIA, pe str. Armatei. Blocul va avea 24 de apartamente și garsoniere. Cătălin Coman a explica că blocul din categoria NZEB este din categoria clădirilor cu un consum de energie de aproape zero.