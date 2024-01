În municipiul Suceava se intervine pentru deszăpezire cu 21 de utilaje, 16 mari și 5 mici pe străzile mai înguste și trotuare, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi.

”Ninge abundent în municipiul Suceava, suntem la treabă, dar testul de foc va fi abia mâine dimineață, întrucât începe și școala. Acum intervenim cu 21 de utilaje, 16 mari și 5 mici pe străzile mai înguste și trotuare. Circulați cu prudență, dar și cu mașinile echipate corespunzător! Pentru probleme dispecerat nonstop – 0731 996 856 sau 0230 212 696.

P.S.: Ninge peste 1.393.965 mp de străzi asfaltate și peste 229.864 mp de trotuare”, a transmis Harșovschi.