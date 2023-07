În orașul Liteni a fost inaugurată noua bază sportivă aflată în apropierea stadionului. Evenimentul a avut loc în prezența primarului din Liteni, Tomiță Onisii, reprezentanți din Consiliul Local, precum și actuali și foști sportivi din acest oraș. Înainte de inaugurare, doi preoți din Liteni au oficiat o slujbă de sfințire a bazei sportive. Apoi, primarul Tomiță Onisii a precizat că investiția a fost realizată printr-un proiect cu fonduri europene, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Baza Sportivă dispune de facilități moderne pentru echipele de fotbal care vor juca pe stadionul din localitate, vestiare pentru gazde și oaspeți, vestiar pentru arbitri, spațiu administrativ, precum și o sală multifuncțională.

„Mulțumesc tuturor celor prezenți, colegi, colegi de fotbal și de serviciu, prieteni și nu numai. Este o clădire importantă pentru comunitate. Și dacă la începutul anului inauguram grădinița cu program prelungit care între timp am și acreditat-o și începe să funcționeze cu program prelungit, astăzi inaugurăm clădirea pentru sport, baza sportivă a stadionului Ionel Pintilescul. Mulțumesc constructorului care este prezent aici alături de noi și nu în ultimul rând colegilor mei. Suntem așa într-un grup restrâns și avem foarte multe proiecte în implementare. Va urma probabil în această toamnă și un corp de școală și sala de sport, dar toate la timpul lor”, a spus Tomiță Onisii.

El a amintit că echipa de fotbal locală, Viitorul Liteni a promovat recent în Liga a III-a. „Săptămâna trecută a fost o comisie de la Federația Română de Fotbal, de la ISU, Jandarmi și Poliție și am omologat terenul pentru Liga a III-a. Vom vedea”, a precizat primarul din Liteni. El a precizat că baza sportivă va fi folosită pentru prima dată la meciul de sâmbătă pe care echipa Viitorul Liteni îl va juca în Cupa României cu formația Gaus Bacău.