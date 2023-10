În Parcul Central din Suceava, aflat peste drum de Biserica „Sfântă Înviere”-Trei clopote, a fost dezvelit oficial, astăzi, bustul pictorului și profesorului Dimitrie Loghin, iar slujba a fost ținută de doi preoți. Astăzi s-au împlinit 113 de la nașterea artistului. Printre participanții la eveniment s-au aflat fiica regretatului pictor, profesoara Viorelia Braicu, primarul Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harșovschi, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, prefectul Alexandru Moldovan, consilieri locali și județeni, dar și artiști plastici. Profesoara Braicu a declarat: „Mărturisesc că sînt copleșită de emoții. Mă bucur că trăiesc acest moment la care am visat. Am avut convingerea că o statuie îl eternizează pe Dimitrie Loghin, că vom urmări parcursul lui didactic și artistic uitând-ne la această statuie. Și cum nimic nu este întâmplător privirea lui Dimitrie Loghin de pe soclu este orientată spre cele două elemente care au fost baza activității lui. Familia, casa noastră fiind la 100 de metri aproape și arta, reprezentată de biserica renovată, reîmprospătată de fostul lui elev, Ion Grigore. Și în felul acesta se încheie un triunghi al existenței fericite și împlinite a lui Dimitrie Loghin”.

Viorelia Braicu a adăugat: „Eu sunt recunoscătoare tuturor celor care m-au ajutat, domnului primar, domnilor de la Serviciul de Investiții, domnilor din Consiliul Județean și sunt recunoscătoare artistului care prin actul său creator a realizat acest bust, Augustin Asimionesei. Am recunoscut în cercul acesta de aici familia mare, să zicem, a lui Dimitrie Loghin, cei care au fost colaboratori direcți în învățământ sau artă și bineînțeles cei cu care a colaborat în întemeierea unor instituții culturale importante în județul nostru”. La rândul său, președintele Flutur a spus: Mă bucur să văd aici că se mărește se întregește familia valorilor culturale ale Sucevei. Suceava aceasta are o patină, o rădăcină culturală fantastică. Mă uit câtă lume a venit astăzi aici și asta înseamnă prețuire. Sunt convins că mulți ați cunoscut familia mai îndeaproape. Mă bucur domnul primar că veniți cu aceste inițiative să umpleți acest parc. Mai aveți destul de multe personalități care să fie recunoscute și busturi și statui să fie aduse aici la Suceava”. Șeful administrației județene a adăugat: „Suceava este un oraș care își recapătă dimensiunea culturală pe care a avut-o. Sunt multe personalități și cred că suntem și sunteți prea modești. Trebuie să vorbim cu voce mai apăsată despre valorile culturale ale Sucevei și ale Bucovinei. Pentru că suntem în această zodie a aniversărilor, pentru că azi a fost ziua marelui nostru Dimitrie Loghin, mâine este ziua lui Ciprian Porumbescu. Se împlinesc 170 de ani de la nașterea marelui Porumbescu”. Mâine, începând cu ora 11.00, 170 de violoniști vor cânta Balada lui Ciprian Porumbescu la statuia din Parcul Central a compozitorului.