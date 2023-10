Joi, 5 octombrie de Ziua Internațională a Educației în satul Sf. Ilie din comuna Șcheia a fost inaugurată Grădinița cu Program Prelungit ”Maria Mirabela”, instituție privată realizată de Asociația Creativ 21 cu fonduri europene atrase prin AFIR-PNDR. Valoarea totală a proiectului a fost de 249.443 de euro din care 199.554 de euro finanțare publică prin PNDR (Programul Național de Dezvoltare Rurală) și 49.889 de euro contribuția privată a beneficiarului. Proiectul a fost executat de firma Ideal Proiect iar lucrările de firma Carpat Faur. Inaugurarea s-a făcut în prezența primarului Vasile Andriciuc, a administratorului public al județului, Irina Vasilciuc, a vicepreședintelui Consiliului Județean, Niculai Barbă, a inspectorului școlar Cezar Anuței, a părinților și copiilor care vor frecventa grădinița dar nu înainte ca preotul să oficieze slujba de sfințire.

Prof. Rotariu: ”Este o zi specială cu o puternică încărcătură emoțională deoarece un proiect de suflet al familiilor Popescu și Rotariu s-a transformat în realitate”

”Pentru noi este o zi specială cu o puternică încărcătură emoțională deoarece un proiect de suflet al familiilor Popescu și Rotariu s-a transformat în realitate prin construirea Grădiniței cu Program Prelungit Maria Mirabela. Reprezentanții Asociației Creativ au adresat astfel o invitație la schimbare în învățământul preșcolar privat din județul Suceava. Construcția respectă toate standardele și normativele în vigoare privind instituțiile de învățământ destinate educației pre primare. Astfel cuprinde 3 săli de grupe cu grupuri sanitare proprii, sală de mese, spații auxiliare, cabinet medical dar mai mult construcția în sine este această invitație la schimbare propusă de reprezentanții Asociației Creativ care își doresc să promoveze educația outdoor o strategie experimentală de învățare prin implicarea tuturor simțurilor beneficiarilor direcți respectiv preșcolarii implicare ce are loc în primul rând prin expunerea copilului în mediul, natural. Din acest considerent și-au canalizat eforturile și creativitatea pentru a amenaja grădina de liniște și relaxare, un spațiu în care să fie stimulat interesul copilului pentru implicarea activă în procesul de cunoaștere în funcție de aspirații și nevoi. Este locul în care procesul instructiv educativ va fi organizat în cele patru zone liniște, relaxare, învățare și creație. Spațiul este amenajat în așa fel încât să ofere copilului prilejul de a se simți în siguranță și stimulează interesul, învățarea prin descoperire și relaxarea minții și a sufletului într-un context outdoor inedit. Ne dorim ca grădinița Maria Mirabela să devină foarte curând o unitate de învățământ etalon pentru învățământul preuniversitar preșcolar privat”, a explicat prof. Maria Rotariu, directorul grădiniței.

Aceasta a ținut să mulțumească autorităților locale, primarului Vasile Andriciuc pentru sprijin, inspectorului Cezar Anuței, sponsorilor care au contribuit la realizarea grădiniței, Ideal Proiect, Leroy Merlin, Carpat Faur, doamnelor Alina Măzăreanu și Elena Histon pentru contribuția adusă la realizarea designului exterior și interior, reprezentanților Asociației Creativ 21 și colectivului de cadre didactice. Vicepreședintele Niculai Barbă a remarcat ambientul outdoor deosebit al grădiniței arătând că această investiție reprezintă un model de bune practici în parteneriatul public privat.

Andriciuc: ”Această grădiniță este prima temelie la construirea viitorului cartier în această zonă superbă a comunei noastre”

”S-a făcut o investiție foarte importantă în cadrul comunei Șcheia. Este bine să vorbim frumos și să mulțumim tuturor factorilor care s-au implicat începând cu cei care au inițiat proiectul, cu cei care au făcut studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, cu cei care au executat lucrările și nu în ultimul rând să mulțumim preotului care a pus temelia de încredere pentru a funcționa o instituție pentru educarea copiilor noștri. Ce vedeți în jur este o zonă care se dezvoltă continuu și prima temelie la această superbă zonă este grădinița aceasta. Dacă ne aruncăm privirea peste pârâtul Șcheianului veți vedea că este un cartier întreg de locuințe care sunt ocupate de tineri. Deci grădinița o să aibă un efect deosebit asupra educației copiilor noștri. Dacă ne uităm în stânga avem școala de la Sf. Ilie recent modernizată după standarde europene și încă o dată scot în evidență grija Consiliului Local Șcheia asupra educației tinerilor din comună. Dacă vorbesc din punct de vedere administrativ drumul din față peste o săptămână va fi răvășit pentru că încep lucrările de apă și canalizare un proiect al Consiliului Județean prin POIM în valoare de 27 de milioane de euro și în concluzie în acest context va fi un cartier în care prima temelie este grădinița cu program prelungit. Doresc să mulțumesc tuturor și în primul rând familiei profesor Popescu. E bine să vorbim și să mulțumim oamenilor cât sunt în viață care participă efectiv la dezvoltarea comunei noastre. Să știți că poate nu se vede lucrul acesta dar colaborarea între Consiliul Județean, Primăria Șcheia, Consiliul Local Șcheia și domeniul privat la Șcheia și-a pus amprenta și se demonstrează pe zi ce trece că în primul rând investițiile, grija față de om, grija față de copii sunt primordiale pentru comuna Șcheia”, a declarat primarul Vasile Andriciuc.