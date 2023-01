Ziua de duminică, 8 ianuarie, s-a încheiat cu încă un accident rutier mortal. De data asta accidentul s-a petrecut la Rădăuți, pe strada 1 Mai la ora 23.30 acolo unde un tânăr de 21 de ani s-a răsturnat cu mașina într-un șanț. După accident tânărul a intrat în stop cardiorespirator însă manevrele de resuscitare au eșuat.

La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2. Amintim că duminică seară și-au main pierdut viața trei suceveni după ce mașina în care se aflșau s-a izbit într-un autocar și a căzut de la înălțime într-un râu pe raza județului Bistrița Năsăud.