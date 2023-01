Trei suceveni din Pojorâta și-au pierdut viața duminică seară într-un grav accident rutier petrecut în localitatea Telciu din județul Bistrița Năsăud. Potrivit bistriteanul.ro, mașina în care se aflau rula cu viteză foarte mare pe DN 17C iar la un moment dat a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de un autocar în care se aflau 40 de persoane. Ulterior mașina a căzut în râul Sălăuța transformându-se într-un morman de fiare. Șoferul un tânăr de 21 de ani și doi pasageri, o femeie de 20 de ani și un bărbat de 41 de ani, au murit pe loc. A patra persoană din mașină, un tânăr de 20 de ani, a supraviețuit însă se află în stare foarte gravă. Pompierii bistrițeni s-au chinuit zeci de minute să scoată victimele rămase încarcerate în autoturism. Pasagerii din autocar au scăpat teferi.

Foto: www.bistriteanul.ro