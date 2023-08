Primăria municipiului Suceava a mai făcut un pas pentru realizarea zonei de agrement Parc Șipote: a fost finalizat studiul de fezabilitate de către firma bucureșteană Aria 42 Studio. Primarul Ion Lungu a prezentat astăzi în cadrul conferinței de presă săptămânale o schiță a viitoarei zone de agrement a Sucevei. Astfel, în Parcul Șipote vor fi amenajate 23 de grădini cromatice, două zone cu mai multe locuri de joacă, un amfiteatru cu o capacitate de 200 de persoane, tiroliană, traseu cu obstacole, zonă de fitness și o pistă de biciclete de 5 kilometri care va merge până la baza statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare. ”Vor fi 23 de grădini plus un traseu cromatic de pelerinaj religios. Avem grădină cromatică de acces, grădină de arțar, grădină cromatică violet, grădină cromatică roșie, grădină cromatică aurie, grădină educațională adică o minigrădină botanică care se cheamă Țara Fagilor, grădină cromatică de magonlii, grădină cromatică de aramă, grădină artistică experimetală, grădină aromată și olfactică grădină terapeutică labirint, grădina izvorului, grădina păsărilor cu zonă protejată de cuibărit, grădină de mesteceni cu zonă protejată de cuibărit, grădină senzorială, grădină cromatică de cireș, acumulare de apă cu sălcii, grădină amfiteatru, grădină de rododendroni și azalee, grădină de tip trandafiriși rozmarin, grădină de tip livadă comunitară, grădină de stejari goruni, grădină de plante pedente și liane. Traseul cromatic de pelerinaj religios merge pe ideea traseului celor 12 opriri ca Drumul Crucii. Aici trebuie să avem discuții cu cei de la Arhiepiscopie. Desigur că Drumul Crucii e unul singur la Ierusalim dar și prin alte părți se face acest lucru. E trecut în proiect și vom vedea ce vom face”, a explicat Lungu.

Totodată, în Parcul Șipote vor mai fi amenajate 10 pavilioane multifuncționale printre care pentru picnic, pentru odihnă, pentru activități educaționale, pentru expoziții și pentru informare, trei turnuri de observație a păsărilor, trei platforme de belvedere cu foișoare, patru cișmele racordate la rețeaua de apă a orașului și trei grupuri sanitare. Vor fi amanajate, de asemenea alei pietonale iar de-a lungul lor vor fi amplasate în zona cu luminiș locuri de odihnă cu bănci circulare și dreptunghiulare. Primarul Ion Lungu a ținut să precizeze că toate construcțiile vor fi realizate din lemn. Valoara investiției se ridică la 10,5 milioane de euro fără TVA. Primarul a precizat că estimarea inițială a fost de 17 milioane de euro însă proiectul a fost ajustat fiind scoase două obiective majore care vor fi ralizate în etapa de doua. Este vorba de ascensorul în plan înclinnat care costa 2,5 milioane de euro și de parcul de aventură investiție cifrată la 3,5 milioane de euro aceasta urmând a fi realizată în viitoarea zonă de agrement din Păduricea Zamca. Următorul pas este întocmirea proiectului tehnic. Primarul a menționat că lucrarea a fost scoasă deja la licitație pentru suma de 1,3 milioane de lei. ”Termenul de realizare a proiectului tehnic este de 4 luni însă noi sperăm să-l termine în două luni”,a spus Lungu. După finalizarea proiectului tehnic Primăria Suceava va depune documentația la Agenția de Dezvoltare Nord Est de la Piatra Neamț în vederea obținerii finanțării europene.