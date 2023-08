Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că a semnat contractul pentru amenajarea sensului giratoriu de la intersecția bulevardului 1 Mai cu strada Calea Obcinilor. Investiția are o valoare de 4,85 milioane de lei fără TVA și va fi realizată de firmele locale „Florcostruct” și „Valuro Proiect”. Primarul a declarat că deja a emis ordinul de începere a lucrărilor.

Pe de altă parte, el a afirmat că vor fi montate indicatoare rutiere provizorii pe străzile Mirăuți și Apeductului, spre Plopeni, de pe ruta alternativă Suceava – Botoșani. Ion Lungu a spus că traseul nu este finalizat, dar se poate circula bine. Primarul a spus: „Se circulă foarte mult pe acolo, însă nu mulți știu că pot ajunge la Plopeni, spre Salcea și Botoșani. Cam un kilometru, un kilometru și ceva de drum nu este asfaltat în prezent și se iese la Școala Gimnazială din Plopeni. Sînt oameni care vor să ajungă la Botoșani și nu știu că pot folosi ruta alternativă. De aceea, în două – trei zile dinspre Mirăuți vor fi instalate indicatoare provizorii”.