PNL Suceava își întărește echipa de primari. Primarul USR al comunei Mănăstirea Humorului a anunțat astăzi că se alătură echipei liberale arătând că și-a dat seama cat de greu este să se realizeze lucrurile propuse pentru dezvoltarea comunei fără susținerea unui partid puternic și unit cum este PNL.

”Sunt Viorel Croitoru, primarul comunei Mănăstirea Humorului, și acum la început de an vreau sa fac cunoscut opiniei publice și în special electoratului din comuna Mănăstirea Humorului a cărui primar sunt, că pentru alegerile viitoare doresc să mă alatur echipei liberale. Fiind la primul mandat, și unul dintre cei 3 primari aleși USR din județul Suceava, partid din care fac parte, am realizat că nu există sprijin și ajutor pentru nevoile comunei, sunt dezamăgit și mi-am dat seama cat de greu este să se realizeze lucrurile propuse pentru dezvoltarea comunei fără susținerea unui partid puternic și unit și de aceea socotesc că v-a trebui să mă alătur unei echipe care este implicata în dezvoltarea localității noastre si a județului Suceava, iar aceasta este echipa PNL. Avem in derulare proiecte importante în diferite stadii de implementare și există inițiative și demersuri pentru a accesa alte obiective, toate în folosul și pentru a aduce localitate noastră la standardele meritate. Sunt convins că, cetățenii localitatii Mănăstirea Humorului vor intelege opinia mea viitoare și vor fi în continuare alături de mine și de bunăstarea comunei noastre”,a declarat Viorel Croitoru.