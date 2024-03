Radu Aurelian Airoaie, este un nume pe care cetățenii din comuna Mitocu Dragomirnei îl vor regăsi pe buletinele de vot la alegerile din 9 iunie ca și candidat la funcția de primar din partea PNL. Apreciat antreprenor local Radu Aurelian Airoaie în vârstă de 47 de ani este cunoscut în toată comuna ca un om bun, săritor și tenace care dacă își propune un lucru îl realizează indiferent de obstacole. ”Mă cunoaște toată lumea începând de la Lipoveni și până la Mitocaș și Dragomirna”, spune el. Povestea sa de viață este una cel puțin interesantă și poate fi dată ca exemplu pentru semenii săi. A fost crescut de bunici și a locuit la ei până s-a căsătorit la vârsta de 23 de ani. ”Am crescut la bunici în localitate, am urmat grădinița și școala în Mitocu Dragomirnei. De asta mi se și spune în localitate Radu Pop pentru că pe bunicii mei îi chemau Pop Aurelian și Angela. Eu fiind crescut de către bunici oamenii din sat îmi spuneau că sunt băiatul lui Pop. Părinții mei au divorțat, trăiesc ambii în comună, mama trăiește chiar lângă mine, are casă. Tatăl meu are casă și el în localitate. Ulterior după ce am crescut mai mare mi-am cunoscut și tatăl. Am stat la bunici până m-am căsătorit, la 23 de ani, cu Petronela după care mi-am cumpărat o bucată de teren în spatele casei mamei mele și acolo mi-am făcut casa”, a povestit Radu Aurelian Airoaie.

”În 2004 am avut niște probleme și a trebuit să vând tot. Am rămas al nimănui. În momentul acela de cădere m-a ajutat tatăl meu”

Până să-și deschidă firma de transport, Ara Trans, în anul 2006, Radu a lucrat ca muncitor în diverse societăți. ”Am lucrat ca muncitor în CPL, după care am început șoferia, am lucrat la fosta Mică Industrie, Mic-Ind, apoi am lucrat la Florconstruct ca șofer. Am spus că se poate mai mult și în anul 2001 mi-am cumpărat o basculă de 16 tone din economiile mele dar m-a ajutat și un unchi care este în Italia. Am lucrat cu ea la cărat balast și alte transporturi. Am cumpărat mașina iar ulterior mi-am plătit datoriile și am început să agonisesc, să strâng să fac cuibul și căsuța mea. Firma Ara Trans am deschis-o în 2006 trecând apoi la camioane. La început am făcut transport pe România iar mai apoi am început să merg afară și am trecut pe marfă generală fiind o nișă mai largă de transport. Acum fac transport pentru import export și avem patru camioane pe firmă. În momentul de față lucrez împreună cu soția, cu fratele și băiatul meu în colaborare cu un prieten foarte bun din localitate. Suntem de peste 10 ani de zile în colaborare și lucrăm foarte bine”, a menționat Radu Aurelian Airoaie care a adăugat că firma a funcționat an de an pe profit.

A avut un moment de cădere în 2004 moment în care tatăl său l-a ajutat să se ridice ca să poată merge mai departe. ”În 2004 am avut niște probleme și a trebuit să vând tot. Am rămas al nimănui. În momentul acela de cădere m-a ajutat cu bani tatăl meu. Am avut și o bucată de teren pe care am vândut-o și am făcut credite la trei bănci. Până la urmă mi-am revenit și în 2006 am reluat activitatea. Asta a fost ca un semn. Am căzut și m-am ridicat înapoi. Ca să te zbați pentru visul tău și pentru idealul pentru care te lupți trebuie să nu te lași înfrânt. Viața îți oferă foarte multe surprize. Și farmecul vieții este acela ca atunci când ești bătut de furtună să poți să te ții în picioare și să mergi mai departe și nu să renunți. A renunța e cel mai ușor. Cel mai greu însă e să mergi mai departe și să lupți pentru idealurile și visurile tale”, a rememorat Radu momentul de declin care l-a întărit și i-a dat un nou suflu.

”Atât timp cât tu nu ești capabil să îți administrezi afacerea ta, să te administrezi pe tine însuți nu ai cum să fii capabil să administrezi o primărie și o localitate”

El a subliniat că familia i-a fost permanent un sprijin important și că se mândrește cu cei doi copii majori ai săi, Ioan Ovidiu, care lucrează cu el la firmă și Anamaria Bianca, studentă la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava. Radu consideră că este pregătit să administreze comuna cu atât mai mult cu cât din calitatea de consilier local pe care o are de două mandate cunoaște foarte bine problemele cu care se confruntă oamenii și are pregătite soluțiile pentru rezolvarea lor. ”Din punctul meu de vedere între administrație și privat nu este o mare diferență. Problema este că trebuie să vedem cum administrăm banii. Atât timp cât tu nu ești capabil să îți administrezi afacerea ta, să te administrezi pe tine însuți nu ai cum să fii capabil să administrezi o primărie și o localitate”, a mai spus Radu Aurelian Airoaie.