Comuna Horodnic de Sus este una dintre puținele localități sucevene unde există creștere demografică. Cum s-a întâmplat această minune în condițiile în care natalitatea este în scădere accentuată la nivel național? Prin puterea exemplului personal pe care o dă chiar primarul Valentin Luța care în vară va strânge în brațe al 7-lea copil, dar și un nou mandat de primar. ”În 2016 când am preluat mandatul aveam 518 copii iar acum avem 756. Acesta este cel mai important lucru. Degeaba faci investiții dacă nu ai creștere demografică. Creșterea demografică e direct proporțională cu dezvoltarea, cu nivelul de trai. Investim milioane de euro dar ai pentru cine? La capătul străzii e cineva sau bate vântul?”, a spus Valentin Luță, primarul care are semnate contracte de investiții de peste 20 de milioane de euro pentru dezvoltarea comunei. Valetin Luța consideră că unul dintre criteriile care ar trebui să stea la baza acordării finanțărilor să fie creșterea demografică. ”Ai creștere demografică înseamnă că merită să investim în comuna respectivă. Când faci o partajare între două localități să primeze demografia. Nu o fi unicul criteriu dar trebuie să primeze și chestia asta. Sunt proiecte PNRR pentru construcții de școli noi unde criteriul acesta este primordial dar eu zic că ar trebui extins. Creșterea demografică m-a motivat în toate proiectele mele. Am contruit școli, grădinițe, săli de sport dotate cu tot ce e nou pe piață și suntem pregătiți să facem și altele în viitor”, a spus primarul de Horodnic de Sus. Mai trebuie spus că Valentin Luța pe lângă faptul că este unul dintre cei mai gospodari primari pe care îi are România este și un vizionar. El a bifat mai multe premiere județene și naționale. Este singurul primar din județ dar și din țară care a introdus Programul ”Masă caldă” în școli, inițiativa sa urmând a fi preluată la nivel județean și național. Este singurul primar care lucrează printr-o firmă proprie a Primăriei, HDS, aducând economii semnificative bugetului local. Este singurul primar care a făcut ”arogața” de a construi stații proprii de betoane și asfalt cu care își susține investițiile din localitate. Sunt date certe că Valentin Luța va mai puncta la capitolul unicitate.