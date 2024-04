Senatorul PNL de Suceava, Constantin Daniel Cadariu, a respins tentativa social democraților de a-și aroga doar ei merite pentru construirea tronsoanelor de autostradă A7 de la Pașcani-Suceava-Siret. Cadariu constată că pesediștii ”omit cu deliberare” faptul că finanțare pentru A7 până la Pașcani a fost asigurată din PNRR de către Guvernul liberal condus de Florin Câțu iar porțiunea de la Pașcani până la Siret au lăsat-o în regim de drum rapid ingnorând cu bună știință Suceava și traficul intens din granița cu Ucraina. ”După ce au jignit în mod grosolan o întreagă regiune a României PSD-ul și ”Marcel Ciolacu at Comp” încearcă în mod mincinos și stângaci a se disculpa de acest lucru invocând ”eforturile” deosebite ale bănățeanului de la Transporturi și buzoianului prim ministru de a construi în sfârșit o autostradă într-o zonă a Moldovei. Ce uită sau omit cu deliberare este faptul că finanțare pentru A7 până la Pașcani a fost asigurată din PNRR de către Guvernul liberal condus de Florin Câțu iar porțiunea de la Pașcani până la Siret au lăsat-o în regim de drum rapid ingnorând cu bună știință Suceava și traficul intens din granița cu Ucraina cei de la PSD. Ce este interesant este faptul că exact cei care se jucau cu hărțile colorate cu autostrăzile României încă începând din vremea lui Dâncu, Lucian Șova și Dan Șova, vor să ne convingă că sunt singurii autori ai investiției la A7 ca și cum finanțarea ar fi adusă de la ei de acasă”, a mai spus parlamentarul liberal.

