Senatorul Gheorghiță Mîndruță, membru al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI), a făcut parte din delegația națională a României la sesiunea 2023 a Forumului politic la nivel înalt al ONU privind dezvoltarea durabilă și, în această calitate, a participat la New York, în perioada 17-20 iulie a.c., la lucrările Forumului și la reuniunea organizată de Uniunea Interparlamentară (UIP) cu ocazia acestui eveniment. Delegația României, condusă de Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a inclus reprezentanți ai Guvernului și societății civile. Din partea Parlamentului a participat și deputatul Ioan Cupșa, membru al Comitetului Director al GRUI.

Forumul la nivel înalt al ONU, cu tema Accelerarea redresării după pandemia de COVID-19 și implementarea integrală a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă la toate nivelurile, a examinat progresele și provocările actuale în realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile (ODD), cu accent pe cinci din cele 17 Obiective: ODD 6 – apă curată și sanitație, ODD 7 – energie curată și accesibilă, ODD 9 – industrie, inovare și infrastructură, ODD 11 – orașe și comunități durabile și ODD 17 – parteneriate pentru ODD.

România s-a numărat printre cele 39 de state care au prezentat, în cadrul segmentului la nivel înalt, Rapoarte Naționale Voluntare (RNV) privind implementarea ODD. Raportul României, al doilea după cel din 2018, a fost completat cu o declarație care reflectă perspectiva tinerilor, cu un raport al copiilor și cu un raport voluntar elaborat la nivelul municipiilor și comunelor. Prezentările au fost susținute de șeful delegației române, împreună cu Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului, și Ioana Dospinescu, reprezentanta Asociației Tineretul ONU din România.

Ca în fiecare an, UIP a asigurat dimensiunea parlamentară a Forumului ONU prin organizarea unei reuniuni parlamentare la care participanții au discutat despre rolul și eficiența mecanismelor și structurilor parlamentare dedicate ODD, pornind de la constatările celui mai recent studiu al UIP în materie. Programul a mai inclus un schimb de experiență și bune practici privind contribuția parlamentelor la realizarea ODD6 – apă curată și sanitație, precum și o dezbatere despre instrumentele de monitorizare a implementării ODD.

În intervenția sa pe aceasta ultima tema, senatorul Gheorghiță Mîndruță a menționat adoptarea, de către Romania, a unui nou set de Indicatori Naționali de Dezvoltare Durabilă meniți să asigure monitorizarea eficienta a implementării strategiei tarii noastre in materie, inclusiv din perspectiva progreselor sociale si de mediu. Totodată, a subliniat ca noul set include indicatori referitori la utilizarea resurselor, consumul de energie, emisiile de dioxid de carbon. In continuare, reprezentantul GRUI s-a referit la platforma online Romania Durabila, care conține indicatori naționali si europeni, dar si barometre care măsoară percepția opiniei publice privind ODD. A amintit, totodată, ca strategiile sectoriale ale României includ evaluări privind contribuția la realizarea ODD, menționând, cu titlu de exemplu, strategiile privind economia circulara si, respectiv, dezvoltarea urbana.

În încheiere, senatorul Mîndruță a subliniat că pacea si securitatea sunt condiții sine qua non pentru realizarea Agendei 2030. Agresiunea ilegala si neprovocata a Rusiei împotriva Ucrainei amenință ordinea internațională bazata de reguli, pacea si securitatea globala, și are consecințe grave in plan economic si umanitar, accentuând provocările legate de implementarea ODD. « Astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie sa punem accentul pe conexiunile dintre dezvoltare, aspectele umanitare si pace, sa intensificam eforturile pentru prevenirea conflictelor si sa promovam reziliența societăților noastre prin soluții cat mai incluzive. Parlamentele trebuie sa fie principalii promotori ai acestor imperative », a subliniat senatorul Mîndruță. In marja Forumului ONU, senatorul Gheorghiță Mîndruță a participat la diferite evenimente, între care: Laboratorul RNV Programe inovatoare și mecanisme de guvernanță ale sectorului public în sprijinul proceselor RNV, organizat de România în parteneriat cu Departamentul pentru de Afaceri Economice și Sociale al ONU; reuniunea privind coerența politicilor în sprijinul dezvoltării durabile, organizată de Slovacia, în colaborare cu OCDE, România, Belgia, Ghana și Italia, la care a fost lansată ediția 2023 a raportului OCDE Promovarea coerenței politicilor în vremuri de criză: practici și instrumente pentru accelerarea progresului în implementarea ODD; dezbaterea privind contribuția formatelor de cooperare regionala si in special a Inițiativei Central Europene in promovarea ODD, organizata de Republica Moldova.