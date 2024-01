Între Crăciun și Bobotează în comuna Șcheia au fost finalizate două noi locuri de joacă moderne pentru copii. Unul se află lângă baza sportivă din satul Șcheia iar celălalt în satul Mihoveni în zona numită ”la fântâna lui Poroch”. Primarul Vasile Andriciuc a ținut să precizeze că cele două locuri de joacă au fost amenajate de operatorul de salubritate al comunei care are obligația prin contract să realizeze în total cinci astfel de investiții. Firma a mai amenajat un loc de joacă la școala din satul Sf.Ilie dat în folosință recent și va mai face două unul în curtea școlii din Mohiveni iar celălalt în cartierul nou din Sf.Ilie. ”Am început anul cu muncă cu investiții pentru noua generație astfel încât să crească în mod sănătos prin mișcare în aer liber. Terenul din jurul locului de joacă de lângă baza sportivă de la Șcheia va fi și el amenajat cu covor astfaltic, cu figurine să fie frumos pentru copii și nu numai. La Mihoveni era necesar un loc de joacă întrucât sunt 60-70 de copii în zonă având în vedere că este un cartier nou al satului și sunt foarte mulți copii preșcolari. Ne pregătim să finalizăm în perioada imnediat urmăroare o altă investiție aprobată de Consiliul Local în planul de dezvoltare al comunei. Iată că deși noul an a început doar de câteva zile la Șcheia se muncește intens”, a declarat Andriciuc.