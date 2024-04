Seniorii de la Centrul de zi din orașul Siret au beneficiat de investigații medicale gratuite acordate de medici și asistenți aflați pe lista de consilieri locali a PNL, a anunțat primarul Adrian Popoiu.

”Pe lista de consilieri locali ai PNL am inclus o serie de specialiști în domeniul sănătății, cadre medicale respectate, alături de care am început o acțiune pentru seniori la Centrul de zi din strada Castanilor prin investigații medicale gratuite, precum: control medical general, electrocardiogramă, tensiune, glicemie, puls, saturație etc., consult stomatologic gratuit. Beneficiarii s-au bucurat de atenția medicilor, de discuții cu aceștia și au putut afla despre importanța prevenției medicale și a realizării analizelor în mod frecvent. Mulțumim personalului DAS, dar și voluntarilor noștri: Burlă Arcadie (doctor), Găină Lavinia (asistent medical), Orban Oana (doctor), Policsek Sorin (ambulanțier), Sauciuc Dan (doctor). În cursul zilei de marți, în urma analizelor efectuate de medici, s-au depistat deja 2 cazuri destul de grave de hipertensiune, persoane pe care le-am trimis imediat să se adreseze spitalului orășenesc pentru analize mai amănunțite. Vă așteptăm și la următoarele acțiuni ale noastre! Ne continuăm munca!”, a transmis primarul de Siret.