Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politică în Parlamentul în care a evidențiat importanța investițiilor în infrastructura sportivă din România. „Mulți dintre noi, care ne-am bucurat ani la rând de succesele mondiale ale generațiilor de aur din sportul românesc, trăim astăzi o relativă mâhnire văzând că țara noastră nu mai urcă atât de des pe podiumurile europene și mondiale. Atunci când vedem un tânăr care depășește unul după altul recorduri mondiale la înot, câte o tânără care câștigă medalii în gimnastică sau câte o echipă care se califică la competiții internaționale, ne gândim automat la eforturile uriașe pe care le-au făcut familia și antrenorii, mai puțin la sprijinul statului român. Așadar, poporul român descoperă în continuare talente de nivel internațional, dar, trebuie să recunoaștem, că infrastructura sportivă și mai ales accesul copiilor la sportul de masă nu au fost o prioritate a ultimilor ani”, a arătat Ioan Balan. El a subliniat faptul că „sportul nu este un moft”, fiind una dintre cele mai sigure căi către sănătatea populației, în special a tinerei generații”.

Balan a precizat că dacă se dorește ca sportul să fie privit și într-o cheie financiară, sportul nu consumă bani, ci aduce bani, atât la nivel guvernamental, pentru bugetele locale din orașele în care se desfășoară competiții sportive și chiar pentru antreprenorii privați. „Așadar, numai din această perspectivă, merită să investim în infrastructura sportivă, merită să dăm copiilor accesul la infrastructură modernă, merită să dăm copiilor șansa la o viață sănătoasă și, mai ales, numai așa vom putea descoperi noi și noi talente. După ce, ani la rând ne-am uitat în buget și ne consolam că nu avem bani ca să susținem construcția unui bazin de înot, a unei piste de alergare sau a unui teren cu iarbă, astăzi am ajuns în situația favorabilă, generată de fondurile europene, în care să spunem că finanțarea nu e o problemă așa de mare”, a precizat deputatul PNL de Suceava.

El a mai afirmat că nu poate să își ascundă satisfacția că la nivelul județului Suceava, Consiliul Județean condus de Gheorghe Flutur a reușit să pună în mișcare proiecte de investiții care totalizează peste 1,4 miliarde de euro. „În același timp cu marile proiecte de infrastructură de transporturi ale județului, la Suceava, cu sprijinul Consiliului Județean au fost construite și puse în funcțiune săli de sport noi, precum cea de la Dărmănești, de la Vatra Moldoviței sau la școlile din municipiul Suceava și multe asemenea proiecte urmează să fie realizate. Mai mult decât atât, ori de câte ori tineri suceveni au obținut performanțe la competiții naționale și internaționale, Consiliul Județean Suceava i-a premiat și i-a susținut să meargă mai departe. Așadar, cred cu putere că prin investiții și prin susținerea directă a tinerilor sportivi, vom putea să construim o nouă generație de campioni”, a încheiat Balan.