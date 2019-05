Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan, care a inițiat, alături de colegul său Florin Roman, proiectul de lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, mulțumește deputaților care au votat pentru adoptarea acestei legi și afirmă că prevenția va trebui să fie prioritatea zero a autorităților române pentru creșterea siguranței pe drumurile publice, dar și pentru alte politici din sectorul public. „După mai bine de un an și jumătate de când am inițiat acest proiect și după ce Curtea Constituțională a României s-a pronunțat și a considerat că modificările propuse de mine sunt constituționale, astăzi, prin votul a 186 de deputați care au înțeles sensul legii, proiectul a fost adoptat.

Cred că s-a făcut un pas mare către normalitate prin faptul că dispozitivele destinate măsurării vitezei, inclusiv cele de tip pistol, vor fi instalate exclusiv pe autovehicule care prezintă înscrisurile şi însemnele distinctive ale Poliţiei Rutiere. În niciun stat european polițiștii nu sunt obligați de șefii lor să stea furișați în mașini fără înscrisurile poliției sau chiar prin boscheți, ci stau la vedere, în uniforme și cu mașini inscripționate. Așa aplică aceștia sancțiuni tuturor celor care încalcă legea și așa trebuie să fie și la noi, în România”, a spus Ioan Balan. Mai mult, el a arătat că peste tot în Uniunea Europeană, polițiștii au mai mult de 60% dintre acțiunile lor în zona preventivă, în vreme ce în România 100% sunt în zona aplicării de sancțiuni. Deputatul PNL de Suceava a subliniat că prin această lege, se va pune capăt jocului absurd, de-a șoarecele și pisica, pe care îl jucau atât șoferii care voiau să încalce legea, cât și ofițerii de poliție ascunși prin tufișuri, care erau trimiși de șefi să își facă ”norma de amenzi”. „Cu cât au redus aceste practici numărul de accidente rutiere sau numărul de victime pe drumurile publice? Datele statistice ne spun ceea ce știm cu toții, cu nimic!

De asemenea, la nivelul autorităților române responsabile, acțiunile de tip preventiv lipsesc cu desăvârșire. Statele dezvoltate au reușit să reducă numărul de drame de pe șosele nu numai prin sancțiuni, ci construind drumuri moderne, fără pericole, printr-o mai bună pregătire a conducătorilor auto și prin campanii preventive asupra șoferilor și pietonilor.

Când România va pune mai mult accent pe politicile de prevenție, atunci și costurile statului vor fi mai mici, iar populația va resimți în mod real beneficiile unor politici bune, fie că este vorba despre siguranța circulației rutiere, despre politici de sănătate sau despre cum sunt administrați banii publici. După succesul pe care l-am înregistrat astăzi la nivel parlamentar, mă gândesc foarte serios să demarez un nou proiect legislativ, tot cu caracter preventiv, prin care să înăspresc foarte tare sancțiunile pentru conducătorii auto care se urcă la volan după ce au consumat alcool sau substanțe interzise. Dacă scăpăm de ei de pe șosele, vom fi cu toții mult mai în siguranță!”, a declarat Ioan Balan.