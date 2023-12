Deputatul liberal sucevean, Ioan Balan, a susținut o declarație politică în care a ținut să evidențieze faptul că Partidul Național Liberal a reușit să aducă o majorare a punctului de pensie de peste 60%, de la 1.265 lei în anul 2020, la 2.032 lei de la 1 ianuarie 2024. Ioan Balan precizează că PNL a susținut permanent necesitatea înfăptuirii unei reforme structurale a sistemului public de pensii, astfel încât niciun pensionar să nu mai fie nedreptățit. „Parlamentarii Partidului Național Liberal au votat în unanimitate noua lege a pensiilor, lege care va elimina toate inechitățile și va aduce majorări consistente pentru cei care au muncit o viață întreagă. Astfel, după recalcularea drepturilor, și după ce vor fi recunoscute pentru prima dată și alte drepturi salariale, până acum neluate în calculul pensiei, precum acordul global, primele sau premiile, munca suplimentară, al 13-lea salariu, cei mai mulți seniori vor avea pensii majorate substanțial”, a spus Balan. El a arătat că zilele acestea în Parlament se dezbate bugetul pentru anul 2024, PNL reușind să identifice resursele financiare și să prevadă în buget sumele necesare pentru majorarea pensiilor de la 1 ianuarie cu 13,8% și pentru majorările care se vor opera după finalizarea procesului de recalculare. „Nu poți să promiți oamenilor și să nu ai banii necesari”, a subliniat deputatul PNL de Suceava.

El a ținut să adauge că tot PNL a demarat în anul 2021 un amplu proces de digitizare a tuturor dosarelor de pensii, astfel încât procesul de recalculare să fie mai ușor, fără erori, iar toate stagiile de contributivitate să fie corect reflectate. „Așadar, anul 2024 va fi anul în care sistemul public de pensii din România va face dreptate pentru fiecare pensionar în parte. Nu trebuie să uităm faptul că, dacă de la 1 ianuarie PNL a asigurat resurse pentru a majora pensiile și salariile din sectorul public, acest lucru este posibil pentru că Partidul Național Liberal a pus în aplicare un program de guvernare bazat pe investiții publice record, pe utilizarea fondurilor europene și pe susținerea mediului de afaceri românesc. Aceasta este rețeta liberală de succes! Pentru a susține în viitor atât pensii decente pentru părinții noștri și salarii stimulative în sectorul public, trebuie să continuăm să promovăm investițiile, să ajutăm mediul privat să se dezvolte, să menținem o politică fiscală predictibilă și să utilizăm integral toate fondurile pe care ni le pune la dispoziție Uniunea Europeană”, a mai declarat Ioan Balan.