Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, i-a solicitat ministrului culturii, Lucian Romașcanu, inițierea de programe pentru promovarea la nivel internațional a obiectivelor culturale din zona Bucovinei. Ioan Balan i-a transmis ministrului culturii că Bucovina reprezintă unul dintre cei mai importanți poli de atracție turistică din România, beneficiind de o poziție unică din perspectiva turismului cultural, istoric, ecumenic, dar și din punct de vedere peisagistic.

„Grație acestor atribute pe care le are regiunea noastră, în ultimele decenii s-a dezvoltat sectorul turismului, ramură importantă de activitate economică pentru mulți bucovineni. Trebuie spus faptul că, în perioada pre-pandemică, numărul de turiști străini era unul semnificativ, iar mare parte dintre aceștia aflau despre frumusețea Bucovinei exclusiv din agenții turistice sau din platformele electronice dedicate călătoriilor”, a spus Balan. El a amintit că recent, ministrul sănătății a anunțat că, începând cu această primăvară, o parte semnificativă a restricțiilor împotriva răspândirii virusului Sars-Cov 2 vor fi ridicate, ceea ce creează toate premisele repornirii sectorului turistic în Bucovina. „Pentru acest motiv, consider că ar fi deosebit de benefic dacă autoritățile guvernamentale române ar depune eforturi pentru promovarea atracțiilor culturale, istorice, identitare românești din Bucovina”, a spus deputatul PNL de Suceava. El a adăugat că în condițiile în care prin Programul Național de Redresare și Reziliență există axe de finanțare specifice pentru susținerea și promovarea regiunilor turistice vrea să afle de la ministrul culturii, despre care consideră că este „un profesionist dedicat de mulți ani promovării valorilor culturale românești”, dacă are în vedere să demareze programe de promovare la nivel internațional a obiectivelor culturale din România, în mod special din Bucovina

Ioan Balan a adăugat că dacă aceste programe vor fi inițiate, vrea să știe care sunt modalitățile, media, online, publicații etc. prin care Ministerul Culturii vrea să pună în valoare la nivel internațional obiectivele unice pe care le oferă Bucovina.