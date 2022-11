Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, i-a solicitat ministrului mediului, apelor și Pădurilor, Tanczos Barna, să dispună toaletarea copacilor de pe marginea drumurilor naționale pentru protecția șoferilor. „Județul Suceava se bucură de o bogăție naturală deosebită, în special prin fondul forestier, relieful variat și biodiversitatea bine conservată, motiv pentru care este apreciat ca un pol important al turismului din România. În același timp, o parte importantă a drumurilor naționale și județene traversează trasee montane și zone împădurite, care, pe lângă frumusețea deosebită, determină și unele provocări pentru conducătorii auto și pentru administratorii drumurilor respective”, i-a transmis Ioan Balan ministrului mediului.

Deputatul Ioan Balan a arătat că în absența efectuării unor operațiuni periodice de igienă și toaletare a arborilor situați pe marginea drumurilor, ori de câte ori se produc fenomene meteorologice deosebite, viața și sănătatea conducătorilor auto este pusă în pericol, din cauza căderii arborilor bătrâni sau afectați de diferite boli sau din cauza căderii unor crengi. „Spre exemplu, primul strat de zăpadă care s-a depus în luna noiembrie 2022 a doborât deja un număr important de arbori, deși stratul de zăpadă nu a fost consistent și nici temperaturile nu au fost foarte scăzute”, a spus Ioan Balan. În aceste condiții, el i-a solicitat ministrului mediului să spună dacă are în vedere ca cel puțin la nivelul drumurilor naționale și județene să dispună către Romsilva efectuarea de operațiuni de igienizarea a arborilor situați în imediata apropriere a spațiului carosabil. De asemenea, deputatul PNL de Suceava l-a mai întrebat pe ministrul Tanczos Barna dacă are în vedere să impună ca, periodic, Romsilva, precum și alți proprietari ai fondului forestier din apropierea drumurilor publice să execute operațiuni specifice de toaletare sau igienizare a arborilor care reprezintă factori de risc pentru oameni.