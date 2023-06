Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, vrea să afle de la conducerea Ministerului de Interne care sunt principalele cauze ale accidentelor din județul Suceava. Într-o interpelare a deputatului Ioan Balan, acesta a spus că ministrul Lucian Bode a avut mai multe intervenții legislative pozitive, prin modificările și completările aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în urma cărora numărul accidentelor rutiere și numărul victimelor rezultate din accidente s-a redus în mod semnificativ la nivel național. „În ciuda acestui aspect pozitiv, numărul de accidente rutiere înregistrate pe drumurile publice din județul Suceava continuă să fie, în continuare, deosebit de mare. În ciuda ameliorării infrastructurii de transport rutier și în pofida implicării ofițerilor Poliției române în combaterea consumului de alcool la volan și a vitezei excesive, precum și pentru creșterea conformării voluntare la normele de circulație, aproape zilnic se înregistrează accidente rutiere pe drumurile din județ”, se arată în interpelare. El a ținut să-i mulțumească ministrului Bode pentru sprijinul acordat structurilor teritoriale de poliție, confruntate cu un mare deficit de ofițeri. În final, Ioan Balan , i-a solicitat lui Lucian Bode să-i transmită câte accidente rutiere s-au înregistrat pe raza județului Suceava în perioada 1 ianuarie 2022 – 1 iunie 2023, câte victime au rezultat din accidentele rutiere produse în această perioadă și câte decese. „Potrivit constatărilor Poliției române, care sunt primele 5 cauze care au stat la baza producerii accidentelor rutiere din județul Suceava Suceava în perioada 1 ianuarie 2022 – 1 iunie 2023?

De asemenea, ce măsuri de prevenție a producerii accidentelor rutiere aveți în vedere să implementați în perioada următoare, chiar dacă structurile Poliției române se confruntă cu un mare deficit de personal?”, l-a mai întrebat Ioan Balan pe ministrul Lucian Bode.