Liderul PSD de Suceava, senatorul Ioan Stan, consideră că singurii care trebuie să-și aroge meritele pentru proiectele de gaze care se vor implementa în județ sunt primarii localităților în care se realizează aceste investiții. „Efortul primarilor unităţilor administrative care au depus proiecte pe componenta gaze naturale, trebuie apreciat şi recunoscut. Au dus o muncă grea, au avut de-a face cu o documentaţie stufoasă, dar datorită profesionalismului personal cât şi al personalului administrativ aflat în subordine au reuşit să atragă în judeţul nostru aproximativ 220 de milioane de euro. Este meritul lor, munca lor şi nimeni altcineva nu trebuie să-şi aroge în vreun fel meritul pentru ceea ce au făcut aceşti oameni. E o formă de respect şi de recunoaştere a valorii şi profesionalismului de care primarii în cauză au dat dovadă, indiferent de culoarea lor politică”, a transmis Ioan Stan. El consideră că este clar pentru oricine că judeţul Suceava are primari harnici, primari care nu au nevoie de purtător de cuvânt pentru a-şi prezenta realizările, primari care îşi văd de treabă şi muncesc pentru binele comunităţilor pe care le reprezintă.

„Astfel, 17 primari PSD, 14 PNL şi doi de la alte formaţiuni politice au reuşit împreună o performanţă remarcabilă, cu impact imediat asupra locuitorilor judeţului nostru, localităţile pe care aceştia le conduc urmând a beneficia de gaze naturale în următorii 2 ani. Cinste lor! În urma acestei realizări, nu credem că mai poate altcineva să se se folosească de munca lor în scopuri electorale, fără a fi sancţionat de către alegători”, a declarat Stan. Pe de altă parte, el a ținut să precizeze că pe lângă aspectele menționate anterior, de la Guvern au mai fost alocaţi aproape 50 de milioane de euro pentru județul Suceava în vederea unor investiţii similare, ceea ce înseamnă că în viitorul apropiat vor mai putea depune proiecte încă 20 de localități. „Avem convingerea că şi pentru aceasta tranşa de finanţare primarii judeţului nostru îşi vor face datoria. Pentru că atragerea fondurilor respective depinde numai de munca lor, nu de alte instituţii ale statului. Subliniem acest ultim aspect pentru ca nu cumva pe viitor, să apară alte personaje politice care să-şi atribuie lor, pe persoană fizică, realizările primarilor din judeţul nostru”, a încheiat Ioan Stan.