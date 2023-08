Municipiul Suceava va elabora împreună cu mai multe orașe importante din Europa un proiect vizînd îmbunătățirea calității vieții. Prezent la Malmö -Suedia, la deschiderea reuniunii <URBACT University>, primarul Ion Lungu a transmis că proiectul este realizat împreună cu orașele Lyon din Franța, în calitate de lider, Munchen din Germania, Lahti din Finlanda, Strasbourg din Franța, Bennisa din Spania, Loule din Portugalia, Elefsina din Grecia și Malmö. El a precizat că a fost o primă întîlnire, cu 460 de participanți, din 256 de orașe reprezentând 30 de țări. Ion Lungu a declarat: „Am stabilit ca pe baza Schimbului de Experiență și a bunelor practici identificate, fiecare oraș să realizeze Planul de Acțiune în care vor fi prezentate măsuri care urmează a fi implementate la nivel local. Scopul principal este acela de a identifica exemple de bună practică, din partea partenerilor, care ar putea fi aplicate în orașul nostru. Împreună cu membrii Grupului Local Urbact, municipiul Suceava intenționează să proiecteze un număr de acțiuni asociate cu promovarea unui trai sănătos și să identifice scheme de finanțare care ar putea sprijini implementarea acestor acțiuni”. Primarul Sucevei a adăugat: „Printre, altele, în Planul Local de Acțiune pot fi incluse următoarele: ecologizarea spațiilor publice, crearea de trasee sănătoase de mers pe jos, reducerea poluării aerului prin instalarea de perdele verzi pe drumurile principale, încurajînd transportul alternativ, promovarea unui stil sănătos de <viață urbană>, promovarea alimentației sănătoase în școli, înființarea de centre medicale permanente în fiecare cartier, încurajarea îmbătrînirii active și adaptarea spațiului public la nevoile populatiei vîrstnice”. Ion Lungu a mai spus că proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul programului de cooperare Interegională URBACT IV. De asemenea, primarul Sucevei a subliniat: „Costurile legate de deplasarea în Suedia au fost suportate din bugetul proiectului european, neangajînd financiar municipalitatea”.

