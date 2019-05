Fostul ministru al finanțelor publice în Guvernul Ponta, Ioana Petrescu, candidat Pro România la alegerile europarlamentare din mai, atrage atenție asupra unui fapt pe care îl consideră ”extrem de grav” acela că Guvernul se împrumută la costuri foarte ridicate de pe piețele extrerne pentru acoperirea cheltuielilor curente și nu pentru investiții. ”Nu este rău să împrumuți dacă construiești ceva, dacă faci un sistem de canalizare, construiești o școală sau o autostradă dar din păcate ei se împrumută pentru cheltuieli cuente. În urmă cu câteva zile s-au mai imprumutat la nivel central cu 423 de milioane de euro. Asta vine după un alt împrumut luat la finalul lunii martie începutul lunii aprilie de 3 miliarde de euro la niște dobânzi fabuloase. În 30 de ani va trebui să plătim 2,2 miliarde de euro numai pe dobânzi. Se împrumută la costuri foarte ridicate, se împrumută pentru cheltuieli curente și nu pentru investiții și asta este un lucru extrem de grav și trebuie să atragem atenția asupra acestui fapt”, a declarat la Suceava fostul ministru de finanțe. Ioana Petrescu a arătat că potrivit Eurostat, creșterea datoriei publice a României este cea mai rapidă din Uniunea Europeană în ultima perioadă.

”În bugetele primăriilor nu mai sunt bani pentru investiții publice și oamenii sunt nevoiți să se ducă practic cu mâna întinsă la domnul Dragnea”

Candidatul Pro România a explicat de ce s-a ajuns în situația în care investițiile sunt ca și inexistente. ”De ce s-a ajuns aici? La nivel local nu a mai rămas bani în bugete pentru investiții deloc. Din punctul meu de vedere asta se întâmplă ca rezultat al faptului că pe de o parte le intră mai puțini bani având în vedere că a scăzut impozitul pe venit și ca atare cota care le revine este mai mică. Este adevărat că acum le revine 100% din impozitul pe venit o creștere de la 71% dar în plus acum trebuie să aibă grijă și de unele cheltuieli cu asistența socială. După ce a dat cu o mână Guvernul a luat cu alta de la administrațiile locale și acestea au ieșit tot pe minus. Atunci în bugetele lor nu mai sunt bani pentru investiții publice și sunt nevoiți să se ducă practic cu mâna întinsă la domnul Dragnea. Știm foarte bine că absorbția de fonduri europene nu merge foarte bine și atunci nu se bazează pe aceste fonduri europene ci doar de acești bani pe care îi pot lua de la nivel central. Prioritățile pentru acest guvern au fost să crească salariile la nivel local ceea ce este bine dar pe de altă parte nu s-au gândit dacă există destul de mulți bani în bugetele locale pentru a acoperi aceste salarii mărite și s-a ajuns la această situație unde stăm pe loc cu investițiile publice”, a arătat Petrescu.