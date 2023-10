Primarul Sucevei a participat, astăzi, la deschiderea anului universitar 2023-2024, la Universitatea Ștefan Cel Mare din Suceava. În cuvântul său, Ion Lungu a transmis mesajul municipalității pentru această instituție de învățământ superior, el precizând că din punctul său de vedere între primărie și Universitatea Suceava exista o colaborare „am putea spune perfectă”, atât la nivel general, cât și în parte cu o serie de facultăți.

„Am făcut un apel către studenți să se implice la construirea unui oraș inteligent, de tip Smart-City, un oraș ca afară”, a spus Ion Lungu. El a adăugat că primăria sprijină sportul universitar, fiind principalul finanțator al echipei de handbal masculin CSU Suceava. De asemenea, Lungu a spus că municipalitatea suceveană este principalul finanțator al Ansamblului Artistic „Arcanul” al Universității Ștefan cel Mare.„

Primarul Sucevei a mai amintit și de faptul că începând de astăzi studenții pot circula gratuit pe mijloacele te transport public ale municipalității.

„Dragi cadre didactice universitare, dragi studenți vă doresc mult succes în noul an universitar!”, a încheiat Ion Lungu.