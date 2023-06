Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că în cursul zilei de astăzi a avut o întâlnire sediul municipalității sucevene cu delegațiile celor cinci orașe partenere, din străinătate, care au venit la Zilele Orașului. La întâlnire au participat delegațiile din Cenăuți – Ucraina, Betleem-Palestina, Karavas – Cipru, Soroca și Chișinău – Republica Moldova „În cadrul întâlnirii am prezentat Strategia de Dezvoltare a Municipiului Suceava, iar oaspeții au fost încântați de proiectele noastre. Din aceste colaborări toate orașele partenere au de învățat din experiența celorlalte”, a spus Ion Lungu. El a adăugat că un moment important a fost înmânarea Plachetei Aniversare la 20 Ani de Parteneriat cu orașul Cernăuți.

