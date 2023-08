Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că va propune Consiliului Local ca pensionarii din Suceava să beneficieze de transport public gratuit începând cu data de 1 octombrie, indiferent de mărimea pensiei pe care o primesc. Ion Lungu a făcut anunțul după ce a participat la sediul TPL Suceava la analiza situației financiare a societății la data de 30 iunie 2023. „În urma acestei analize am constatat că putem acorda abonamente gratuite pensionarilor începând cu data de 1 octombrie 2023. Am luat în considerare faptul că bilanțul financiar permite acest lucru”, a precizat Lungu. El a adăugat că aceste gratuități pot fi acordate după ce s-a și redus prețul la energia electrică față de începutul anului. „De asemenea, luând în considerare și faptul că suntem aproape de depunerea proiectului pentru parcul fotovoltaic care va asigura energia electrică pentru autoconsumul municipalității, chiar și aici la TPL Suceava, am decis, așa cum spuneam, să propun Consiliului Local ca începând cu data de 1 octombrie 2023 pensionarii din municipiul Suceava să poată călători gratuit în orașul nostru. Acest lucru noi l-am promis mai demult dar nu s-a întâmplat din cauza creșterii prețului la energia electrică. Astăzi avem condițiile îndeplinite și eu zic că este un lucru bun pentru Societatea de Transport Public Local pentru că va crește numărul de călători. La fel, dacă vrem este benefic și pentru fluidizarea traficului în orașul nostru, mergând pe ideea că o parte din pensionari vor lăsa mașinile acasă dacă vor avea abonamentul gratuit”, a mai spus Ion Lungu. El a ținut să precizeze că municipalitatea „nu va fi atât de afectată pe cât ar părea” de acordarea acestor gratuități pentru pensionari.

