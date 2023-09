Primăria Suceava i-a premiat, astăzi, pe cei opt elevi din municipiu care au obținut nota 10 la Evaluarea Națională, la sesiunea din iunie 2023. Festivitatea de premiere a avut loc la sediul Primăriei Suceava, Ion Lungu oferindu-le fiecăruia dintre aceștia premiul de 3.000 de lei din partea municipalității. „Municipalitatea suceveană premiază și anul acesta performanța școlară. Felicitări și mult succes în noul an școlar!”, a transmis Ion Lungu.

Cei opt elevi suceveni care au obținut nota maximă la Evaluarea Națională se numără David Fetcu, Daria Crăciun și Sabrina Giulia Macoveiciuc – Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Constantin Dincu și Matei George Petrescu – Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava; Ecaterina Mariei – Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava și Ilinca Zaharia – Școala Gimnazială „Ion Creangă” și Rianna Țicu – Colegiul Național Petru Rareș din Suceava.