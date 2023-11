Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că începe să prindă contur parcarea aflată în curs de amenajare pe latura dreaptă a Mănăstirii <Sfântul Ioan cel Nou>. Investiția este realizată de municipalitate în baza unei asocieri cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Primarul a declarat: „În parcarea de interes public vor avea acces pelerinii, mai ales în zile de sărbătoare. Însă, și cetățenii din zonă vor avea posibilitatea de a-și lăsa mașinile acolo. Lucrarea este destul de importantă și deja s-au făcut delimitările pentru tronsoanele care vin executate”. Parcarea de la Mănăstirea <Sf. Ioan> va dispune de aproximativ 150 de locuri.

