Orchestra Ansamblului „Ciprian Porumbescu” din Suceava este coordonată de cel mai tânăr dirijor al unei orchestre profesioniste din România. Este vorba despre profesorul de vioară Mihai Cotos. În vârstă de 31 de ani, acesta este originar din comuna Straja și a fost format de regretatul maestru George Sîrbu. Profesorul Cotos a absolvit Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, iar apoi a urmat Academia de Muzică din Chișinău și a colaborat cu Orchestra Fraților Advahov. Întors la Suceava, Mihai Cotos a devenit profesor la Școala Populară de Arte „Ion Irimescu” și a înființat o orchestră care-i poartă numele. Din 2021 este dirijorul Orchestrei Ansamblului „Ciprian Porumbescu”, care, sub bagheta sa, în ultimii doi ani a avut numeroase reprezentații în țară și peste hotare, și a acompaniat artiști din opt zone folclorice la ediția 2023 a proiectului „10 pentru folclor”, inițiat de Mihaela Zîna Bîrsan. La finalul actualei ediții a caravanei „10 pentru folclor”, Mihai Cotos a primit Ordinul eparhial Crucea Bucovinei din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

