Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că a semnat contractul pentru proiectul „Servicii GIS Urban în municipiul Suceava” în domeniul digitalizării. Contractul a fost semnat cu reprezentanții Asocierii Geodata Service București și TNT Computer Sibiu, cele două firme care au câștigat licitația. Ion Lungu a spus că valoarea contractului este de 1.490.250 lei iar perioada de realizare este 7 luni, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene.

Lungu a arătat că acest proiect, coroborat cu aprobarea Planului Urbanistic General, care a obținut avizul de la Ministerul Dezvoltării și acum este la faza de aprobare în Guvern, vor constitui o bază de date transparentă și profesionistă pentru proiectele din domeniul urbanismului din municipiul Suceava.