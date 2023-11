Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, are șanse pentru câștigarea celui de-al șaselea mandat în fruntea instituției. El a dezvăluit că PNL Suceava a realizat un sondaj de opinie pe 1.140 de subiecți și că se situează pe primul loc dar la diferență mică față de următorul clasat. ”PNL Suceava a făcut un sondaj în litera și spiritul legii pe 1.140 de chestionați, oameni verificați nu cum s-au făcut sondaje anul trecut când s-au dat doar niște telefoane iar 15% din cei chestionați erau din Burdujeni și Burdujeni sat și 85% erau din restul orașului din care și 50% din zona centrală. E clar că nu au fost relevante din start aceste sondaje. Am vrut să facem un sondaj sănătos să vedem unde ne află. Ne aflăm bine și ca partid politic și atât vă pot spune că eu sunt pe primul loc chiar dacă lupta este una foarte strânsă. Nu mai sunt pe primul loc cu 10% procente în față dar sunt pe primul loc”, a declarat Ion Lungu.

