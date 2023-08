Primarul Sucevei, Ion Lungu, s-a declarat mulțumit de lucrările la primul bloc din municipiu care este reabilitat pentru creșterea eficienței energetice printr-un program guvernamental. Ion Lungu a verificat astăzi lucrările la un bloc din cartierul Burdujeni, în zona ANL, el precizând că lucrările sunt în mare parte finalizate, apreciind că acestea sunt de calitate. „Acest bloc a fost reabilitat printr-un proiect guvernamental. Sunt convins că lucrările au fost făcute de calitate și are un aspect estetic destul de plăcut. Primăria municipiului Suceava are un program extrem de ambițios de reabilitare pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor. Avem pe programul guvernamental blocuri care se reabilitează în această zonă, avem multe blocuri care sunt pe PNRR și pregătim altele pe Programul Operațional Regional. Ne propunem ca un număr cât mai mare parte din apartamentele din municipiul Suceava să fie reabilitate din punct de vedere al creșterii eficienței energetice. Aici nu discutăm de schimbarea la față a acestor blocuri, ci de refacerea consumului energetic. Sunt lucrări necesare, care asigură o calitate superioară a consumurilor energetice și de ce nu pregătesc aceste apartament pentru o nouă generație. Eu sunt mulțumit de aceste prime lucrări și în continuare lucrăm și la celelalte blocuri de această zonă și cele din zona George Enescu pe care îl avem pe fonduri guvernamentale”, a arătat Ion Lungu. El a adăugat că în perioada următoare vor începe lucrările de reabilitare a blocurilor din zona centrală, investiții realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings