Primarul Sucevei Ion Lungu a prezentat astăzi un bilanț al asfaltărilor care s-au realizat în acest an pe raza municipiului concluzionând că 2021 a fost cel mai rău an din acest punct de vedere de când deține funcția de primar. El a arătat că principalul motiv al acestei contraperformanțe a fost lipsa acută a forței de muncă. ”Am văzut comentarii și la nivel național. Sunt două probleme majore azi în România, pandemia și lipsa forței de muncă. Ca atare deși avem contract cu patru firme care s-au asociat asfaltările au fost destul de reduse în acest an. Dacă în alți ani pe timp de vară lucrau câte 12 formații de lucru anul acesta au lucrat 2-3 formații și asta cu multă implicare din partea noastră”, a spus Lungu.

935 de locuri de parcare amenajate

El a menționat că în acest an s-au turnat covoare asfaltice pe un număr de 13 străzi: Stațiunii, Muncii, Ion Grămadă, Aurel Vlaicu, Pimen Suceveanul, Parcului, Petru Mușat, Mirăuți, Crângului, Vasile Pârvan, Lipoveni prelungire și Jupiter. Primarul a subliniat că odată cu modernizarea acestor străzi au fost amenajate și 935 de locui de parcare. ”Nu e suficient dar facem eforturi în acest sens și sper să depășim pragul de 1.000 de locuri până la finele anului cu lucrările pe care le mai avem. Facem tot ce putem să asfaltăm cât mai ține vremea dar este un an are nu performează din punct de vedere al asfaltărilor și principala problemă care mă îngrijorează și pentru perioada următoare este lipsa forței de muncă la constructori”, a încheiat Ion Lungu.