Primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat, astăzi, la la evenimentul „60 de ani de rugby la Suceava” organizat de Asociația Județeană de Rugby și clubul CSM Suceava. În cadrul evenimentului, Ion Lungu a acordat o „Diplomă de excelență” rugby-ului sucevean pentru performanță sportivă si promovarea imaginii orașului Suceava. „Le-am propus celor prezenți la acest eveniment ca anul viitor, pe 4 mai, de Ziua Națională a Rugby-ului, municipalitatea să finanțeze un eveniment sportiv la care sa participe toate echipele de rugby de la Old Boys la copii, inclusiv echipa de fete”, a spus Ion Lungu. El a precizat că municipalitatea este principalul finanțator al echipei de rugby CSM Suceava, și a dat asigurări că Primăria si Consiliul Local rămân alături de rugby-ul sucevean.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating