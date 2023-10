Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, dă sfaturi despre momentul optim al zămislirii de copii în urma întrebării adresate de o familie de tineri suceveni ai căror părinți încearcă să le pună piedici. ”Care este părerea Bisericii Ortodoxe despre momentul optim al zămislirii de copii? Vorbim despre doi tineri căsătoriți, cu serviciu, care își doresc un copil, dar părinții induc mereu ideea că nu au timp de copii, că e costisitor un copil, că nu e momentul pentru unul. Mulțumesc!”, au întrebat enoriașii.

”Eu v-aș recomanda să nu riscați amânând în așteptarea timpului potrivit. S-ar putea ca atunci când veți constata că ar fi oportun să aveți un copil să nu vă puteți împlini dorința din varii motive. Cunosc de la Taina Mărturisirii astfel de cazuri și nu sunt puține. Un copil nu este programat, ci este darul și binecuvântarea lui Dumnezeu”, a răspuns IPS Calinic.