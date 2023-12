Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a dat un răspuns interesant la întrebarea ” Moș Crăciun este o minciună?”, adresată de un enoriaș. ”Nașterea Domnului, numită de poporul român Crăciunul, este un eveniment care a marcat crucial istoria omenirii. Moș Crăciun nu este un personaj de mit sau legendă, ci este Dumnezeu Însuși – Cel vechi de zile, Care a dat lumii, ca Dar neprețuit, pe Fiul Său – Iisus Hristos. Acest Dar, prin care noi am obținut nemurirea, Dumnezeu Îl reînnoiește lumii în fiecare an, de Crăciun”, a răspuns IPS Calinic.

