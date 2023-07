Un mirean cu veleități de avocat i-a trimis o epistolă arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, în care le-a luat apărarea preoților pedepsiți pe nedrept arătând că preoții sunt singura categorie profesională din România care, în cazul unor decizii injuste, nu se bucură de nicio protecție.

„Sucevean fiind, interesat de ceea ce se întâmplă pe plaiurile mioritice natale, am fost asaltat de numeroase titluri din presa locală legate de (ați ghicit!) suspendarea preoților pentru indisciplină. Cu o modestă pregătire juridică, am cercetat Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 97/10.02.2020 și Regulamentul Autorităților Canonice Disciplinare și al Instanțelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. Am ajuns la o concluzie tristă. Preoții sunt singura categorie profesională din România care, în cazul unor decizii injuste, nu se bucură de nicio protecție. Nu se pot organiza în sindicate (conform art. 123, alin. 9). Pot fi trași la răspundere, în egală măsură, și de instanța judecătorească bisericească, dar și de instanța judecătorească laică. Nu pot desfășura activități incompatibile cu statutul de preot. Într-un cuvânt (mai bine zis, într-o expresie), sunt „la mila Domnului”, într-o organizație foarte încâlcită de tip „piramidal”.

Întorcându-ne la situația mai sus amintită, legată de suspendarea preoților din Suceava, voi face doar câteva aprecieri. Ținând cont de multitudinea de abateri disciplinare ale preoților prezentate de presa națională, s-a observat un tipar al pedepselor aplicate, în conformitate cu Regulamentul Autorităților Canonice. Pentru prima abatere săvârșită se înmânează o mustrare scrisă sau o dojană arhierească (ce se poate aplica, după sfintele canoane, de cel mult trei ori, art. 4), urmând oprirea de la împărtășanie (pentru mireni), canon de post și rugăciune la mănăstire, suspendare cu precizarea perioadei, retragerea gradelor onorifice, oprirea de la săvârșirea slujbelor sfinte, mutarea disciplinară, caterisirea sau chiar excomunicarea. Cu adevărat, neștiute sunt căile Domnului. Dar, la Suceava, neștiute sunt căile Înaltpreasfințitului Calinic. Este destul de interesant, că un om ca Înaltpreasfinția Sa, absolvent al Facultății de Drept (după cum arată biografia oficială) a uitat de principiul „legii mai favorabile”. Nu s-a auzit de nicio dojană arhierească pentru preoții suceveni (pentru că poate mulți dintre ei au lipsit de la orele de drept canonic și nu își cunosc măcar nici minimele drepturi pentru cazurile în care au călcat „strâmb”). Nu s-a respectat aplicarea logică și progresivă a sancțiunilor, Înaltpreasfințitul Calinic nebăgând în seamă nicio circumstanță atenuantă. Inclusiv articolul 28 din Regulament confirmă că pentru abaterile pastoral-liturgice clericii „se sancționează cu dojană arhierească (avertisment scris) sau cu mutare disciplinară, în caz de neîndreptare”. Chiar și articolul 34 din respectivul Regulament întărește că pentru abaterile administrative (neascultare) se începe cu sancțiunea cea mai mică (avertisment scris), urcând progresiv până la cea mai mare (caterisirea). Ar fi bine de cunoscut numele apărătorilor bisericești la nivel de protopopiat și eparhie (de supus atenției publice și opinia lor cu privire la aceste decizii) pentru ca preoții atinși de asemenea vicii de procedură să știe cui să se adreseze. Cred că publicul cunoaște că inclusiv un arhiereu poate fi tras la răspundere pentru abaterile sale de Sinodul Mitropolitan și cel al Bisericii Ortodoxe Române.”, scris mireanul.

”Stimate domnule, studiile dumneavoastră juridice nu vă dau dreptul să încurajați nerespectarea unui program de rugăciune, care intră în atribuțiile preoților în cele opt ore pentru care primesc salariu. Cât despre avertismente, sunt trei ani de când le atrag atenția asupra respectării celor care le intră în atribuții; au fost avertismente verbale, pentru a le păstra „cazierele” curate. Dar, dacă intenționează vreun preot să intenteze proces pentru că nu a respectat programul slujbelor, sau că a lăsat cimitirul ori incinta bisericii să arate ca o junglă, și dorește să vă angajeze ca avocat, vă doresc mult succes!”, a răspuns ierarhul.