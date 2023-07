Mai mulți credincioși suceveni sar în apărarea preoților care trebuie să facă naveta pentru a veni la serviciu la bisericile situate în alte localități decât cele de domiciliu după ce au fost amenințați cu suspendarea dacă nu țin programul liturgic zilnic. „Vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări! De ce sunt puse parohiile mici fără venituri sau cu venituri minuscule în aceeași balanță cu parohiile mari? În contextul impunerii rugăciunii zilnice la biserică, cine asigură o navetă de câteva zeci de km pentru preoții care nu sunt din localitate și care nu au nici casă parohială? E firesc să vină ei cu bani de acasă și să rupă de la gura familiei? Nu sunt suficiente oare rugăciunea, eforturile, timpul dedicat comunității în detrimentul casei? De ce preoții care nu au avut nicio abatere până la momentul actual au fost puși să aleagă între suspendare sau schimbarea parohiei și nu au avut parte de un avertisment sau o mustrare scrisă? Ei nu au dreptul să fie tratați cu duhul blândeții atunci când greșesc? Cu ce sunt mai presus cei care au afișat un program pe care nu l-au respectat față de cei care au pus un program decent de care s-au și ținut?”, au scric credincioșii.

”Întrebările dumneavoastră își găsesc răspunsul în jurământul de la hirotonia întru preot și în conștiința fiecărui slujitor. Restul sunt simple discuții”, le-a răspuns scurt ierarhul.