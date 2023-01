O enoriașă a vrut să afle de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, dacă este posibil ca o rasoforă să fie mutată la o altă mănăstire fără acordul ei sau al maicii starețe răspunsul fiind unul fără echivoc: ” În mănăstire este ca și în armată, „ordinele se execută, nu se discută”.

”Mutarea personalului dintr-o mănăstire în alta se face numai cu binecuvântarea chiriarhului, la propunerea starețului sau exarhului. În cazul în care o mănăstire are în subordine un schit sau mai multe, poate detașa din personalul mănăstirii la acel schit/schituri, dar numai prin exarhat și cu aprobarea chiriarhului. În mănăstire este ca și în armată, „ordinele se execută, nu se discută”. Când te-ai înrolat în armata lui Hristos, îți place sau nu, potrivit statutului vieții monahale, trebuie să faci ascultare necondiționată”, a fost răspunsul pe larg al IPS Calinic.