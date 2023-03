Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, sugerează credincioșilor să sărute mâna atât la preoții mai în vârstă cât și la cei tineri. IPS Calinc a venit cu aceste precizări după o întrebare adresată de o enoriașă.

”În următoarele situații (preotul e foarte tânăr, e un cunoscut de-al tău, nu e pe placul tău sau nu dorește acest lucru) sărutarea mâinii e un act liturgic obligatoriu?”, a întrebat enoriașa.

”Toate gesturile credincioșilor față de slujitorii Bisericii reprezintă o formă de respect adusă lui Hristos prin preoții Lui. Pentru că arhieria și preoția sunt ale lui Hristos. Cât privește tinerețea acestor slujitori, Sfântul Apostol Pavel ne recomandă să nu nesocotim tinerețea lui Timotei (I Timotei 4, 12), căci harul Duhului Sfânt este la fel de lucrător prin el ca și printr-un slujitor mai în vârstă”, a răspuns ierarhul.