IT Genetics, lider în furnizarea și implementarea de soluții IT profesionale pentru afacerile din România, Ungaria, Bulgaria și Spania, a ales soluția ERP inovatoare oferită de SoftOne România pentru a începe procesul de transformare digitală al companiei. În prezent, soluțiile SoftOne sunt utilizate de peste 75.000 companii, din patru țări.

Dezvoltarea accelerată din ultimii ani a grupului IT Genetics, dar și expansiunea internațională, odată cu extinderea pe piața din Spania, în 2022, a determinat compania să adopte Soft1 ERP, o soluție de gestiune completă, care să le poată satisface integral toate nevoile operaționale și care să le ofere o imagine de ansamblu asupra proceselor de business, atât la nivel de grup, cât și pentru fiecare companie în parte. Prin integrarea Soft1 ERP, IT Genetics a reușit să își îmbunătățească și să își simplifice toate procesele din cadrul grupului și a obținut o vizibilitate extinsă și granulară asupra operațiunilor din cadrul tuturor companiilor din grup, ceea ce a avut un impact pozitiv asupra proceselor de planificare și bugetare.

Adriana Arhire, Chief Executive Officer în cadrul IT Genetics a declarat: ,,Am pornit parteneriatul cu SoftOne România având obiective foarte clare în vedere: îmbunătățirea eficienței operaționale a grupului și creșterea productivității. În acest moment, putem spune ca am atins aceste obiective și suntem foarte mulțumiți de Soft1 ERP și de beneficiile pe care ni le-a oferit. În continuare, dorim să îmbunătățim și mai mult capacitățile noastre de automatizare. Credem că acest lucru ne va permite să creștem în continuare eficiența operatională, să reducem erorile și să permitem echipei noastre să se concentreze asupra activităților strategice care ne ajută să ne dezvoltăm afacerea într-un mod accelerat. Prin urmare, așteptăm cu nerăbdare să continuăm colaborarea cu SoftOne și să explorăm noi modalități de optimizare a afacerii.”

Soft1 ERP Series 6 este o o soluție de afaceri completă, care oferă organizațiilor o serie de beneficii unice: automatizarea proceselor pentru adaptare rapidă la schimbările din piață, posibilitatea exploatării resurselor fără restricții geografice sau temporale și un flux de informații automat cu furnizorii, clienții și partenerii. Dezvoltată pe o platformă software deschisă, Soft1 ERP permite conectarea cu sisteme și tehnologii diferite, fără a necesita investiții suplimentare, astfel încât companiile să poată realiza transformarea digitală a operațiunilor cu pași mici, simpli și independenți și să obțină plus-valoare încă din prima zi.

„Ne bucurăm că prin implementarea soluției Soft1 ERP pentru companiile din grupul IT Genetics am reușit să susținem transformarea digitală a organizației și să le satisfacem complet nevoile operaționale pentru a-și atinge obiectivele de business. În cadrul SoftOne investim constant în tehnologii și soluții business software de ultimă generație, care permit clienților noștri să se adapteze rapid la schimbările din piață și să își dezvolte afacerea”, a declarat Alexandra Lucescu, Director General în cadrul SoftOne România.

Despre SoftOne România:

SoftOne România, parte din SOFTONE Group, este unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții și servicii Cloud ERP, CRM, precum și aplicații de mobilitate și facturare electronica din Europa de Sud-Est. Prezentă pe piața din România de peste 10 ani, SoftOne oferă soluții business software inovatoare companiilor mici și mijlocii, investind continuu în soluții de ultimă generație astfel încât procesul de transformare digitală să devină accesibil și ușor de implementat pentru orice afacere. SOFTONE Group formează unul dintre cele mai vaste ecosisteme tehnologice din Grecia și Europa de Sud-Est, având în portofoliu 6 branduri (SoftOne, UNISOFT, PROSVASIS, Regate, IMPACT și cosmoONE), peste 450 de angajați și o rețea de parteneri formată din peste 600 de parteneri ce deserves mai mult de 75.000 de clienți activi.