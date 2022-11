Iulia Vântur, 42 de ani, părăsea România, în urmă cu câțiva ani, pentru a-și urma sentimentele intense față de superstarul indian, Salman Khan, 56 de ani. Interesant este faptul că o lume întreagă știa că cei doi formează un cuplu, însă ei au preferat, mereu să rămână discreți în ceea ce a privit relația, notează click.ro.

Chiar și atunci când erau văzuți împreună, Iulia Vântur și Salman Khan preferau să se abțină de la comentarii. Așa au apărut speculațiile și bârfele legate de o posibilă atitudine ostilă a familiei celebrului actor indian. Ei bine, Iulia Vântur a ajuns în România, de puțin timp, și a oferit, în sfârșit, detalii în emisiunea găzduită de Teo Trandafir, la Kanal D.

„Eu am încercat să rămân cât mai în umbră, nu am vrut expunere, pentru că eram conștientă că motivul pentru care sunt acolo este viața mea personală. Era momentul în care decisesem că viața mea personală ocupă primul loc. Nu aveam o identitate, iar pentru mine, acea fată care de la vârsta de 16 ani era în centrul atenției, eu am fost model, am intrat în televiziune, inclusiv în centrul meu de prieteni eu eram artista! (…) E o sabie cu două tăișuri. Când ești cunoscut prin prisma cuiva care este deja cunoscut sunt cele două variante în care oamenii ignoră talentul tău sau de ceea ce ești tu capabil și spun că e totul datorită conexiunii și asta mi-a luat ani de zile să dovedesc că merit locul în care sunt, că am lângă mine un om care să mă ghideze, să mă susțină. Oamenii habar nu aveau cine sunt, nu știau trecutul meu profesional, nu știau nimic de mine. Pentru ei eram o simplă fată care voia să fure „giuvaierul” națiunii. (…) El a fost omul care a crezut, de fapt, în vocea mea.”, a spus Iulia Vântur, citată de wowbiz.ro.

