Florența Marin a uimit, recent, audiența unui eveniment monden! Asta pentru că ea a vorbit cu subiect și predicat despre toate sentimentele pe care le-a avut și le are, chiar și în prezent, pentru regretatul Leo Iorga. Astfel, reporterul Click! a reușit să stea de vorbă, la scurt timp, cu Paula Iorga, femeia care i-a fost soție.

“Ea nu are voie să vorbească despre Leo. După ce a murit el i-am interzis printr-o notificare în care specificam acest aspect. Am făcut acest lucru în calitate de succesoare a lui. Asta deoarece eu am vrut să îi respect dorința și memoria lui. Dreptul la replică pentru ce a spus ea este nul, este egal cu zero pentru mine și ignoranța doare cel mai tare. Îmi pare rău că nu îi respectați dorința soțului meu și a familiei mele să nu se mai vorbească despre el și acea persoană. Leo Iorga este un subiect tabu și pentru voi și pentru ea. Nu aveți voie să îi mai pomeniți numele soțului meu, numele lui este înregistrat inclusiv la OSIM. Memoria nu îi este respectată. Femeia văd că are dreptul să vorbească ce vrea ea mai ales când este zgândărită”, a declarat Paula Iorga pentru Click!, destul de supărată pe situație.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/paula-iorga-reactie-acida-la-adresa-fostei-amante-2217830.html