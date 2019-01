Inspectoratul de Jandarmi Suceava a comunicat că, în acest sfârșit de săptămână, jandarmii montani vor asigura protecția turiștilor pe cele 6 pârtii de schi omologate din județ. Este vorba despre pârtia Șoimul din Gura Humorului, pârtia Izvorul Alb din Câmpulung, pârtia Drumul Tătarilor din Pasul Mestecăniș și pârtiile Veverița, Parc și Dealul Negru din Vatra Dornei. Jandarmii montani vor acționa pentru evitarea unor situații nedorite. Jandarmeria a transmis că în cazul în care sunteți victima unui accident pe pârtia de schi sau martori ai unor fapte de natură să tulbure ordinea și liniștea publică, vă puteți adresa direct echipajelor de jandarmi montani sau puteți solicita sprijin prin sistemul unic de urgență 112.

