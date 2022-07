Jennifer Lopez (52 de ani) și Ben Affleck (49 de ani) s-au căsătorit într-o capelă din Las Vegas, la miezul nopții, într-o ceremonie emoționantă, la care au luat parte și cei cinci copii ai lor, din mariajele anterioare. Nunta dintre artistă și actorul, laureat cu Oscar, a avut loc la 20 de ani de la prima lor logodnă, potrivit click.ro.

«În sfârșit am făcut-o. Iubirea este minunată, este blândă și ne-am dat seama că iubirea este, de asemenea, răbdătoare. Noi am avut răbdare 20 de ani. Acum este exact cum ne-am dorit. Noaptea trecută am zburat spre Vegas, am stat la coadă cu alte patru cupluri pentru a semna actul de căsătorie. Ne-am citit propriile jurăminte și ne-am oferit unul celuilalt inelele pe care le vom purta până la sfârșitul vieții. Am avut muzică la boxe Bluetooth în timp ce pășeam spre altar și, într-un final, a fost cea mai frumoasă nuntă pe care ne-am fi putut-o imagina. Una la care am visat acum mult timp.» a mărturisit J.Lo fanilor, prin intermediul newsletter-ului, unde s-a semnat cu Jennifer Lynn Affleck, mai scrie sursa citată.

