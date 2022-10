Printre dușmanii săi din anumite perioade, îi putem număra pe Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, James Madison și Thomas Jefferson, o galaxie virtuală de supernove ale Revoluției Americane.

Totuși, și el a fost un erou revoluționar, primul ambasador al Statelor Unite în Marea Britanie, primul vicepreședinte al țării sale (poziție pe care o lua în râs, considerând-o „cea mai insignifiantă funcție pe care a inventat-o omul sau care a fost concepută de imaginația sa”) și cel de-al doilea președinte american.

Acesta era John Adams, născut în ziua de 30 octombrie în Braintree (în prezent, Quincy), Massachusetts, primul copil al diaconului John Adams și al soției sale, Susanna.

Crescut într-o perioadă liniștită, când populația Americii nu număra mai mult de 2,5 milioane de oameni, Adams era un om voinic, cu fața rotundă, destul de irascibil și unul dintre ultimii politicieni americani care au evitat apartenența la un partid politic datorită crezului idealist, dar mai puțin practic, că fiecare membru al guvernului ar trebui să facă doar ce crede el că e mai bine pentru țară în loc să sprijine o facțiune politică.

Avocatul în vârstă de 35 de ani și-a demonstrat dorința de a trăi după propriile principii când, în fața revoltei publice, i-a apărat cu succes pe soldații britanici acuzați de crime comise în timpul unui incident numit „Masacrul de la Boston”.

Ulterior, fiind deja președinte, a evitat un război cu potențial devastator împotriva Franței, în situația în care majoritatea membrilor Congresului cereau să curgă sânge. Unele dintre cele mai valoroase contribuții ale lui Adams la construirea independenței Statelor Unite au fost, după câte se pare, acțiuni minore cu consecințe majore: Adams l-a numit pe George Washington în funcția de conducător al armatei revoluționare; de asemenea, l-a însărcinat pe Jefferson să scrie prima versiune a Declarației de Independență.

În ciuda succesului său, Adams a reușit, de-a lungul carierei sale, să atragă mânia multor lideri influenți ai națiunii. Benjamin Franklin, care îl precedase pe Adams în funcția de ambasador la Paris, îl considera pe acesta dezechilibrat mental pentru că vorbea deschis cu gazdele franceze, în loc să le lingușească pentru promovarea intereselor americane.

Adams și Thomas Jefferson au rămas aliați în timpul Revoluției, dar Jefferson și simpatizantul său James Madison erau doi susținători ai autonomiei statale, care nu aveau încredere în convingerile lui Adams privind un guvern federal puternic, rezultatul fiind o despărțire dură de Adams.

Pe de altă parte, Alexander Hamilton nu-l considera pe Adams îndeajuns de federalist, în timp ce Adams credea că Hamilton plănuiește o lovitură de stat în urma căreia să devină rege. Din fericire, după ani întregi de înstrăinare, Adams s-a împăcat cu Jefferson, corespondența celor doi foști președinți însumând 158 de scrisori; s-au stins din viață chiar în aceeași zi, Adams murind cu numele lui Jefferson pe buze.

Tot la 30 octombrie:

1485: Henric Tudor este încoronat sub numele Henric al VII-lea al Angliei, punând bazele dinastiei Tudor.

1821: Se naște la Moscova scriitorul rus Fiodor Mihailovici Dostoievski.

Geo Alupoae, critic de teatru.