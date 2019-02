Doar ce a fost eliminat de la Ferma, dar Jorge e pus pe fapte mari. Artistul revine în atenția publicului cu un nou single dedicat femeii, “Cafeaua Ta”, insoțit de un videoclip pe masură.

Inspirat din versurile lui Flick Domnul Rimă, scrise în urmă cu ceva timp pe o rețea de socializare, cântarețul le-a modificat parțial, compunând de asemenea linia melodică și realizând orchestrația, rezultatul a fost peste așteptări.

“Am fost inspirat din versurile unei poezii scrise de Flick, le-am pus pe melodie, am îmbunătățit partea de la refren, am venit și eu cu ideile mele, apoi i-am prezentat-o lui Flick. I-a plăcut ideea, așa că am lansat-o.”, spune Jorge.

https://youtu.be/Z4Tq_5SEd7Y